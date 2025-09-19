CDLS: aperto il confronto sull'infermiere di famiglia

Si è aperto il confronto voluto dalla Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi su due temi ritenuti fondamentali per il futuro: settimana corta e sanità. Su quest'ultimo punto si è concentrato il primo incontro alla Sala Montelupo di Domagnano dal titolo "Infermiere di Famiglia e di Comunità”. Al centro le nuove strategie e tipologie assistenziali anche e soprattutto in ambito di medicina territoriale e di prossimità.

“Il progressivo invecchiamento della popolazione, collegata a una aspettativa di vita tra le più alte al mondo, determina una serie di problematiche che richiedono un profondo cambiamento nell’approccio al paziente – afferma Enrico Biordi, funzionario CDLS - le patologie croniche infatti sono in costante aumento. Vogliamo promuovere la prevenzione, supportando il paziente nel percorso di cura, riducendo le ospedalizzazioni che si traduce anche in un risparmio per la spesa sanitaria”. Al dibattito presente anche Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio Sanitario dell’Istituto di Sicurezza Sociale; Domenico D’Erasmo dell’Ausl Romagna; Erica Adrario, Coordinatrice Master “Infermieristica di famiglia e comunità UniRsm e Valeria Robbiano, Master in “Infermieristica di famiglia e comunità”.

Tema della settimana corta che verrà invece affrontato il 25 settembre al Centro Sociale di Fiorentino con l'obiettivo di trovare un nuovo equilibrio tra vita e lavoro.







