CDLS: approvato il bilancio 2024, dal sindacato massima attenzione su riforme IGR e ICEE

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi ha riunito il Consiglio Confederale con al primo punto dell’Ordine del Giorno, l’approvazione del bilancio 2024. Al termine della discussione il bilancio è stato approvato all’unanimità dal Confederale. Successivi punti affrontati dall’organismo sono stati il rinnovo dei contratti scaduti e le riforme IGR e ICEE.

"Prima di tutto la riforma IGR - afferma Milena Frulli, Segretario Generale CDLS - per il momento abbiamo avuto dei primi incontri interlocutori con la Segreteria alle Finanze dalle quali però abbiamo visto che gli interventi toccheranno principalmente lavoratori subordinati e pensionati. Questo sicuramente non ci può andare bene perché tutti devono contribuire alle necessità dello Stato secondo le loro capacità".

I rinnovi dei contratti e le rivalutazioni delle pensioni, fa notare Milena Frulli, non coprono l'aumento dell'inflazione e c'è quindi un aumento della perdita di potere d'acquisto: "Oltretutto c'è un aspetto che a noi non piace, l'introduzione della minimum tax che riteniamo una sconfitta da parte del Governo perché non va a rilevare quali sono i reali redditi delle imprese e quindi non fa di questa riforma una riforma equa. Terremo alta la guardia, ci sono dei prossimi incontri già a calendario, ma in generale come sindacato perché già ci siamo riuniti anche tutti e tre i sindacati per parlare di questo argomento".

Nel servizio l'intervista a Milena Frulli (Segretario Generale CDLS)