SALA MONTELUPO DI DOMAGNANO CDLS, conferenza su rischi e opportunità dell'Intelligenza Artificiale Continuano gli incontri precongressuali

Non solo quanti posti di lavoro si creano o vengono cancellati. Il dibattito sull'intelligenza artificiale, organizzato dalla CDLS nella Sala Montelupo di Domagnano, con esperti del settore si è interrogato sull'effetto più interessante che sta generando: il cambiamento del lavoro. Due terzi delle attività saranno integrate o modificate, secondo le ricerche americane.

"Strumento che dobbiamo conoscere bene, e non temere" ha sottolineato la Segretaria Cdls Milena Frulli "ed è per questo che la formazione continua dei lavoratori è la priorità".

"Credo che questo sia l’approccio giusto: dividere i rischi dalle opportunità - commenta Alessandro Bevitori, Segretario al Lavoro - Ci sono sicuramente una serie di opportunità evidenti legate alla velocità di esecuzione, alla velocità dei server, dall’altra parte c’è tutto l’aspetto delle risorse umane e del lavoro che va tenuta ferma come impostazione. Si parte sempre dal lavoro delle persone".

Focus anche sulla connotazione etica dell'applicazione di questa tecnologia. "Non è una contrapposizione tra uomo e macchina - continua Massimiliano Padula, docente stabile di “Scienze della comunicazione sociale” presso la Pontificia Università Lateranense - ma una contrapposizione tra uomo uomo, perché l’intelligenza artificiale altro non è che la proiezione dell’intenzionalità dell’umano sia nella dimensione positiva ma anche negli aspetti oscuri ed ambigui". Attenzione anche ai rischi derivanti dalla concentrazione delle tecnologie generative in poche mani.

"Bisogna soprattutto cercare di avere un protagonismo come paesi per farsi che non ci siano troppe concentrazioni proprietarie in che si occupa di IA - rimarca Marco Bentivogli, sindacalista - ma ci sia un accesso equo e che sia una opportunità per tutti".

"Non va affrontata come un qualcosa di opzionale - conclude Luca Beccari, Segretario agli Esteri - ma come qualcosa da gestire al meglio nell’interesse collettivo e soprattutto con la dimensione umana al centro che la cosa più importante".

