CDLS: “Imprescindibile una sanità pubblica e universale”

Sede CDLS

"My Health, My Right" (La mia salute, un mio diritto). È il tema di quest'anno, che inviata a guardare all'accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità come ad un diritto fondamentale. La Cdls parte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale: una esperienza di welfare moderno che, in 70 anni, ha visto la sanità in territorio come un diritto riconosciuto a tutti i sammarinesi o residenti. Sanità pubblica e universale, valore imprescindibile: “che sempre più guardi alle esigenze di una popolazione che invecchia, che sia di eccellenza mettendo la prevenzione al primo posto; che abbatta le liste d'attesa, che recuperi il rapporto diretto medico-paziente”.

Altro aspetto importante, per la Cdls, è la revisione del prontuario farmaceutico: mentre crescono le terapie farmacologiche che vengono prescritte a pagamento, chiedendo interventi per evitare la penalizzazione economica. Sguardo agli anziani, con il diritto a un invecchiamento il più possibile sereno, dove la persona anziana non venga considerata un “peso”, ma possa inserirsi in un “circuito sociale virtuoso che ne sfrutti l'esperienza a vantaggio della collettività”. Auspica il potenziamento della RSA "la Fiorina", per dare assistenza in territorio alle decine di anziani che sono in lista d’attesa, nonché la valorizzazione dell'assistenza domiciliare, o il supporto a famiglie che hanno a carico persone fragili "per non lasciare indietro nessuno".