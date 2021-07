16° CONGRESSO CONFEDERALE CDLS: inviate le tesi congressuali ai 6.500 iscritti Il documento sarà al centro delle 200 assemblee dove verranno eletti 280 delegati che parteciperanno all'assise di ottobre

È già pienamente operativa la macchina organizzativa che porterà al 16° Congresso Confederale della CDLS, fissato per l’11, 12 e 13 Ottobre prossimi. In questi giorni sono state inviate le “Tesi Congressuali” al domicilio dei quasi 6.500 iscritti ed iscritte della Confederazione Democratica.

Si tratta di un corposo fascicolo, contenente un articolato insieme di elementi di riflessione e di proposte concrete e realizzabili per costruire assieme gli anni futuri. I contenuti delle Tesi serviranno da stimolo per il dibattito che avverrà nelle circa 200 assemblee precongressuali nelle quali verranno eletti i 280 delegati, e saranno il riferimento per lo sviluppo dei lavori del 16° Congresso dal titolo “Trasformare San Marino: la sfida dei mutamenti sociali ed economici nell'era della pandemia”.

“Abbiamo riflettuto molto riguardo al titolo ed all’immagine con cui identificare il nostro prossimo Congresso – spiega il segretario generale Gianluca Montanari - è prevalso l’auspicio di guardare al futuro del nostro Paese con fiducia e positività, unendo le menti e le energie sane, propositive e lungimiranti della società e dell’economia, con l’obiettivo di Trasformare San Marino”.

