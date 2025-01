CDLS, Milena Frulli: "Bisogna promuovere la genitorialità paritaria"

La CDLS interviene sulla denatalità e chiede un cambio di rotta tramite azioni concrete a favore della genitorialità paritaria. Si parte da periodi di congedo parentale fruibili, sia per il padre che per la madre, con forme di incentivazione. Segnala la necessità di politiche di contrasto al fenomeno della cosiddetta “motherhood penalty”, ossia lo svantaggio aggiuntivo delle donne lavoratrici con figli rispetto a quelle che non ne hanno. "Inoltre - continua la nota della Confederazione - dovranno essere attuate tutele sempre più concrete rivolte ai genitori che scelgono il part-time". Infine, per la CDLS un'altra risposta al calo delle nascite, passa inevitabilmente attraverso l’adozione del “quoziente familiare”.

“Uno strumento - precisa il Segretario CDLS Milena Frulli - che riformerebbe profondamente l’attuale sistema di tassazione, basato sui redditi individuali, e consisterebbe nel dividere il reddito complessivo della famiglia per un coefficiente che è correlato e si incrementa con l’aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare. Questo nuovo approccio garantirebbe non solo un beneficio in termini di tassazione dei nuclei familiari ed un importante strumento a sostegno delle politiche in tema di natalità, ma finalmente si concretizzerebbe una maggiore equità orizzontale che passa attraverso una opportuna valutazione del reale reddito disponibile delle famiglie. Un indubbio passo in avanti nella direzione dell’equità e della giustizia fiscale e per creare condizioni più favorevoli al rilancio della natalità”.