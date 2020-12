CONSIGLIO CONFEDERALE CDLS, peggiorano i numeri economici nel paese: "Serve scongiurare pandemia sociale" 400 i giovani disoccupati, 12.000 i lavoratori con contratto scaduto e un milione le ore di casse integrazione

I numeri valgono più di tante parole e delineano, per la CDLS, uno scenario allarmante. La disoccupazione giovanile, spiegano, è inarrestabile e gli ultimi dati dicono che i giovani in cerca di lavoro sono saliti a 400 pari al 44% dei disoccupati, percentuale tra le più alte in Europa.

Le ore di Cassa Integrazione sono passate da 100.000 ad un milione mentre sono 12.000 i lavoratori con contratti scaduti. I punti fermi per la CDLS sono quelli legati all'emergenza debito pubblico, la mancanza di un Progetto Paese per un rilancio dell'economia e un approfondito confronto sul risanamento del sistema bancario.

Forte preoccupazione legata anche al poco dialogo con le associazioni imprenditoriali per promuovere il rinnovo dei numerosi contratti scaduti. In evidenza il tema di stretta attualità legato all’approvazione della Legge di Bilancio 2021. “Anche quest’anno - denuncia il segretario CDLS Gianluca Montanari - siamo alle solite: cambiano i Governi ma non cambiano le modalità di confronto con il sindacato”.

Attenzione particolare poi al percorso di avvicinamento al 16° Congresso Confederale. L'appuntamento è in calendario a Marzo e l’auspicio è che le problematiche legate alla pandemia non obblighino a far slittare l'assise. Il Consiglio Confederale ha infine espresso il suo appoggio al Segretario Generale Montanari rispetto alla decisione, corretta e responsabile, scrivono, di consentire l’utilizzo di 10 milioni del fondo di riserva pensionistico per garantire la regolare corresponsione delle pensioni e delle tredicesime.

