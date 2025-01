CdR San Marino RTV: "Confronto sereno e responsabile essenziale per il nostro lavoro di servizio pubblico"

Il Comitato di Redazione di San Marino RTV esprime apprezzamento per le dichiarazioni di GDC, RF e PSD. In una nota sottolinea come i gruppi politici abbiano evidenziato la "necessità di una stampa indipendente e di un sereno e responsabile dialogo" tra la redazione dell'emittente di Stato e il mondo istituzionale e politico. "Un confronto sereno e responsabile è essenziale per il nostro lavoro di servizio pubblico," scrive il CdR, che ribadisce l'impegno a garantire un'informazione di qualità e al servizio della comunità.

Nel messaggio, chiarisce che l’intervento dei giorni scorsi non era rivolto a singoli esponenti politici o partiti, ma mirava a segnalare una prassi generalizzata che rischia di compromettere il ruolo autonomo della redazione. "Non abbiamo mai mancato di collaborare con le istituzioni, - evidenzia, - ma è fondamentale che questo avvenga nel rispetto delle nostre prerogative professionali".

Riprendono, con un ringraziamento, le parole del Direttore Generale Roberto Sergio: "San Marino RTV è di tutti e deve operare nell’interesse del bene pubblico" e auspicano che il dibattito avviato possa favorire un dialogo sereno e responsabile, superando le vecchie dinamiche, nell'interesse della qualità del servizio pubblico e della collettività.