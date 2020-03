CORONAVIRUS Cds: Arlotti commissario straordinario. Scuole e Università chiuse fino al 15 marzo eventi sospesi fino al 6 aprile e la possibilità di requisire immobili per nuovi posti letto

Cds: Arlotti commissario straordinario. Scuole e Università chiuse fino al 15 marzo.

Il Congresso di Stato ha deciso il prolungamento della chiusura delle scuole e dell'Università fino al 15 marzo. Questo il primo provvedimento del Governo che annuncia un decreto di legge con validità fino al 6 aprile, che prevede la disinfezione continua dei materiali che vengono utilizzati in strutture private da più persone. "Chiediamo maggiore attenzione da parte degli operatori privati, in primis palestre e locali pubblici, e di mettere a disposizione dei locali di soluzioni alcoliche per la disinfezione". Questo per evitare trasmissioni, dice il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta. Espressa la raccomandazione agli anziani di uscire solo in caso di necessità.

Obbligo a tutte le strutture pubbliche di affiggere le regole igienico-sanitarie.

Limitazioni delle visite nei reparti dell'Ospedale negli orari previsti per preservare la struttura. Previsto un rafforzamento della squadra che sta operando sull'emergenza: Istituito un commissario Straordinario, l'infettivologo Massimo Arlotti.

Tutela anche della parte economica. Il provvedimento emesso oggi - spiega Fabio Righi - richiama all'impegno delle attività ad adottare tutti i presidi che permettano un rallentamento del virus. Istituito un tavolo per l'Emergenza Economica, con Turismo Finanze, Lavoro e industria. Abbiamo iniziato raccolta dati economici, dice. Ci stiamo muovendo anche sul piano internazionale, per capire se accedere a contributi stanziati da realtà internazionali. "Non siamo in zona rossa", ribadisce il segretario all'Industria.

"Stiamo lavorando con lo strumento del decreto delegato - dice Teodoro Lonfernini - che ha validità fino al 6 di aprile, tranne per le scuole. Chiediamo la massima collaborazione delle strutture, ribadisce il Segretario al Lavoro, così come la massima collaborazione agli organi di informazione sulle prescrizioni di carattere sanitario: "Abbiamo introdotto la possibilità dello smart-working in accordo con uffici competenti e categorie economiche. Abbiamo cercato di introdurre ogni forma di salvaguardia a tutela dei nostri cittadini".

Federico Pedini Amati ricorda il numero dei casi, 21, e che tutto si sta facendo a livello preventivo. Rapporto continuo con le istituzioni Emilia Romagna - Marche e italiane. Nel Dl due punti: la possibilità di requisire immobili da parte della Protezione civile, su indicazione del Governo, nel caso ci fosse necessità di creare nuovi posti letto. C'è la possibilità di richiamare dalla pensione operatori sanitari da parte dell'Iss per fare fronte alla situazione. Personale, da poco a riposo, che si è fatto avanti in queste ore. In chiusura ribadisce che tutti gli eventi sono sospesi fino al 6 aprile.

"San Marino è aperto e attivo e non si ferma", chiude il Segretario al Turismo.





