Cds: Berardi si dimette da capo della Protezione Civile Presenta le dimissioni all’Esecutivo al fine di evitare che la vicenda Cis comprometta il funzionamento e il buon nome del Servizio

Il Responsabile della Protezione Civile, Fabio Berardi, ha presentato le dimissioni al Congresso di Stato, alla luce delle evidenze emerse dalla relazione della Commissione Consiliare d'Inchiesta su presunte responsabilità̀ politiche e amministrative legate alla crisi di Banca CIS-Credito Industriale Sammarinese. Rimettendo il proprio mandato all’Esecutivo - si legge in una nota stampa del Governo - al fine di evitare che la vicenda comprometta il funzionamento e il buon nome del Servizio da lui diretto. Il Congresso di Stato dopo ampio e approfondito dibattito ha deciso all’unanimità di accettare le dimissioni a partire dal 1° dicembre 2020. Il Servizio di Protezione Civile, sino alla nomina di nuovo Responsabile, sarà retto ad interim.

"A prescindere dalle motivazioni alla base delle dimissioni, il Congresso di Stato esprime un ringraziamento a Berardi per l’ottimo lavoro svolto come Responsabile del Servizio di Protezione Civile e per l’alto impegno profuso durante l’emergenza sanitaria", conclude l'esecutivo.









