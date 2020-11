ESECUTIVO Cds: Delibera per verificare la possibilità di reperire un nuovo spazio da destinare a San Marino Rtv

Con delibera n. 25 adottata nella seduta del 5 novembre scorso, il Congresso di Stato ha dato mandato ai Segretari all'Informazione Teodoro Lonfernini e al Territorio Stefano Canti, di attivarsi per verificare la possibilità di reperire un nuovo spazio da destinare a sede della RTV. La decisione è arrivata dopo aver sentito i riferimenti dei due esponenti di governo, sulla necessità di ottimizzare la destinazione del Palazzo Kursaal. Uno spostamento più volte richiesto dai vertici dell'Emittente di Stato sia per in termini di sicurezza per i dipendenti che per la necessità di una riorganizzazione degli spazi operativi all'interno di un rinnovo progettuale che collochi la san Marino Rtv sul mercato locale e nazionale in maniera opportuna.

"Una notizia che accogliamo con grande soddisfazione - commenta la Rsa di Rtv - perché il problema legato alla sicurezza dello stabile che attualmente ospita la nostra emittente era stato più volte oggetto di confronto con le Segreterie competenti. Siamo fiduciosi in un positivo esito della vicenda"

