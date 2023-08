CARENZA MEDICI Ceccarini: "La commissione pensioni dell'Ordine al lavoro su bozza di modifica del trattamento pensionistico" Presto un incontro tecnico con il Segretario Mularoni

L'emissione di bandi di concorso internazionali per l'assunzione di medici deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Iss? Una soluzione di corto respiro per l'Ordine dei Medici sammarinesi, non argina la fuga di camici bianchi dall'Ospedale, - osservano - non risolve in generale il problema della carenza di personale. “Ci si ritrova a dover ricorrere a medici pensionati italiani e ad assumere giovani professionisti che – avevano fatto notare di recente dopo l'ultima Assemblea - dopo breve tempo abbandonano il posto ottenuto tramite concorso per entrare negli ospedali italiani”. Una criticità – va comunque ricordato – che non riguarda solo San Marino bensì avvertita anche in Italia, ma sul Titano ci sono dei nodi da sciogliere ed è su questi che insiste la categoria. L'Ordine ha infatti istituito una Commissione, presieduta dal Dottor Agostino Ceccarini, preposta allo studio di modifiche legislative dell'attuale trattamento pensionistico, ritenuto fortemente penalizzante, quanto meno per parificarlo a quello italiano. “Abbiamo già fatto un percorso con il Segretario di Stato, Mariella Mularoni, - fa sapere Ceccarini - ci siamo già sentiti. Lei ci ha chiesto alcuni punti sui quali poter discutere; noi abbiamo mandato una bozza di ordine del giorno per il prossimo incontro che faremo, io penso, entro la fine di agosto o al massimo a inizio settembre con dei tecnici e speriamo di trovare delle soluzioni per quello che è l'unico scopo di tutto questo ovvero trovare personale che garantisca l'attività sanitaria del nostro sistema".

Altra discriminante, il divario economico retributivo rispetto ai colleghi d'oltre confine: occhi puntati anche sul taglio delle indennità, tra gli elementi considerati dai medici di forte criticità. “Il taglio delle indennità è stato inserito in Finanziaria nel 2010, riguarda tutti dipendenti pubblici, doveva essere un taglio 'una tantum', invece è rimasto Finanziaria dopo Finanziaria. Per come è strutturata la busta paga dei medici, dove l'indennità è una parte preponderante, il taglio pesa veramente tanto, parliamo in 13 anni di decine di migliaia di euro di emolumenti che sono stati tolti ai colleghi”.

Nel video l'intervista al Dott. Agostino Ceccarini, Presidente Commissione pensioni Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Repubblica di San Marino

