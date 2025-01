Cedu: ricorso 7 agenti Guardia di Rocca. San Marino dovrà pagare

Avevano fatto ricorso a Strasburgo per mancato riconoscimento di arretrati. I sette agenti della Guardia di Rocca, arruolati tra il 2006 e il 2008, hanno ricevuto risposta. La decisione della Cedu è unanime: lo Stato dovrà pagare ai ricorrenti – entro tre mesi - un danno patrimoniale dell'ammontare complessivo di 20.000 euro, suddiviso – con importi diversi – tra i sette agenti.

A cui vengono anche riconosciuti 3000 euro, ciascuno, come danno morale e altri 3000 euro, sempre ciascuno, per costi e spese. Cifre comunque lontane dalle richieste di risarcimento avanzate allo Stato, oltre 30.000 euro a testa, tra danni patrimoniali e non.