Celebrazioni per il bicentenario della chiesa di Serravalle. Comunità in festa

1824 – 2024, compie 200 anni l'antica Chiesa di Serravalle, la prima, inizialmente solo dedicata al Santissimo Nome di Maria in sostituzione dell’antico oratorio Comunale in stato di decadenza e dove si conservava l’affresco Quattrocentesco della Madonna col Bambino che risiede tuttora nell’abside, miracolosamente sopravvissuta alle ingiurie del tempo e ai rimaneggiamenti subiti.

Agli inizi del '900, poi, anche la parrocchia di Sant’Andrea, situata allora in località Casetti dove ora passa la superstrada e anch'essa in stato di degrado, con il placet della curia vescovile riminese venne spostata nell’Oratorio Comunale. Un secolo fa, dunque, il 12 settembre 1924 avvenne la consacrazione ufficiale della chiesa parrocchiale sotto i titoli – attuali - del Santissimo Nome di Maria e di Sant’Andrea apostolo. Doppia festa per la comunità.

Nel video l'intervista a Don Pierluigi Bondioni, Parroco di Serravalle