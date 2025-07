Celebrazioni Unesco: al Titano la musica si unisce alla danza per un messaggio di pace

Al Teatro Titano la musica si unisce a un altro linguaggio universale: quello della danza. Nel pomeriggio di sabato 5 luglio lo spettacolo curato dall'Istituto musicale sammarinese con la partecipazione delle ginnaste dell'associazione sportiva MYA GYM. "A ritmo di pace!" era il titolo della rappresentazione che rientrava nella rassegna di eventi Unesco intitolata "Munus Memoria e Pace". Numerose le iniziative culturali e istituzionali in centro storico per celebrare una ricorrenza e un riconoscimento importanti per la Repubblica.