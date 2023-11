EMERGENZA Cemec: libro presentato alla Reggenza su "come gestire il primo soccorso in aree critiche" La monografia collettiva è stata curata da Roberto Mugavero, Volodymir Andronov e Maksym Kustov

“Un segno della vivacità culturale del Cemec”, il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi, rimarca da subito il Segretario di Stato per la Sanità nell'introdurre alla Reggenza la monografia collettiva, "Mastering Civil Defense in Times of Conflict", curata insieme alla National University of Civil Defence dell'Ucraina, in collaborazione con l'Università di San Marino, e in particolare il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza - CUFS, e l’Università "Tor Vergata" di Roma con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe – OSDIFE. “Un lavoro scientifico – assicura Mariella Mularoni - che contribuirà ad aumentare la consapevolezza di far parte di una comunità internazionale”.

Obiettivo della pubblicazione, arricchita da un ampio corredo fotografico, quello infatti di fornire indicazioni pratiche per gestire le sfide del primo soccorso in aree critiche. Un testo non solo celebrativo di una attività a beneficio di tutti, ma anche l'analisi critica delle lacune emerse durante le varie situazioni di conflitto, offrendo raccomandazioni per migliorare gli aspetti organizzativi inerenti la sfera della difesa civile. Si intende garantire, in definitiva, la protezione – spiega il Presidente del Cemec, Roberto Mugavero - sia dei soccorritori dai rischi connessi alle operazioni cui sono chiamati, sia della popolazione civile, compresa l'assistenza psicologica”.

“Un volume di indubbio valore” per i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, “percorso di guida per esperti di emergenze".

Nel video l'intervista al Presidente Cemec, Roberto Mugavero e un estratto dall'intervento dei Capitani Reggenti.

