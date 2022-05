EMERGENZE Cemec, Presidente D'Anna: “Serve una operazione di rilancio” Primo Cda, dopo la nomina del Presidente del Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi, il generale dell'esercito Luigi Maria D'Anna. Esplicitati gli obiettivi del mandato

“Il Cemec ha bisogno di una operazione di rilancio”. Così il neo-Presidente, Luigi Maria D'Anna, che traccia le linee d'azione sulla base del mandato, specifica, ricevuto dal Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta. Individuati gli obiettivi di sviluppo delle attività formative del centro, nel primo Consiglio di Amministrazione della nuova gestione, tenuto proprio in questi giorni: “Si sono dati dei livelli di ambizione abbastanza rilevanti” - dice D'Anna. Spero che con il lavoro dei prossimi mesi si possano iniziare a vedere le differenze. L'orientamento prevalente - prosegue - è quello della formazione, sia del personale sanitario, sia dei laici - vale a dire, la popolazione generale - ad avere comportamenti corretti, nella fase iniziale della gestione delle emergenze. Stiamo anche pensando alla possibilità di integrare i corsi con delle competenze logistiche, che integrino le strutture già esistenti della Protezione Civile Sammarinese, per migliorarne ulteriormente il livello di preparazione e di performance, nell'augurio che non ci sia mai bisogno di impiegarle”.

Nel video, l'intervista al Presidente del Cemec, Luigi Maria D'Anna

