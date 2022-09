EMERGENZE Cemec, si è dimesso il generale Luigi Maria D'Anna

Il presidente del Cemec, il generale dell'esercito Luigi Maria D'Anna, dopo essere stato colpito da un lutto familiare, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per problemi personali. La sua richiesta è stata formalizzata il mese scorso e la segreteria alla Sanità è intenzionata ad accettarla. Al contempo sta vagliando alcuni nomi, sia in ambito sammarinese che italiano, alla ricerca di un sostituto. “Il Cemec ha bisogno di una operazione di rilancio”, aveva detto ai nostri microfoni dopo il primo consiglio d'amministrazione del Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi. Il generale aveva incominciato a lavorare nell'ambito della formazione sia del personale sanitario che in quello dei laici. Un'attività che però è stato costretto ad interrompere.

