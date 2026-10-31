Cemec: un convegno internazionale sul post-covid

Un evento doloroso che entrerà nei libri di storia: il Covid che porta con sé ancora strascichi medici e giuridici. A distanza di anni gli esperti si riuniscono per discuterne e analizzare vari aspetti a mente fredda nel convegno internazionale “Acquisizioni scientifiche e giurisprudenziali a cinque anni di distanza dal Covid”. A organizzarlo il Cemec, alla Sala Monte dell'Ospedale di Stato.

"Un rischio di una epidemia devastante si può sempre ripresentare - spiega Alessandro Balducci, segretario generale Cemec - e dobbiamo fare tesoro delle lezioni che abbiamo subito proprio per questa esperienza Covid, così terribile. Per questo oggi abbiamo deciso di fare il punto facendo incontrare avvocati, magistrati, professori universitari e medici".

"Si conoscevano già delle terapie precedenti al vaccino - aggiunge Emilio Chiodo, consigliere Cemec, medico legale e infettivologo - e per motivi ai più sconosciuti non sono state messe in campo. Io faccio il medico e sicuramente sotto il profilo medico qualche dubbio c'era: ad esempio i morti di Bergamo sono stati tantissimi, perché Bergamo non ha chiuso. Mentre Vo' Euganeo ad esempio ha chiuso immediatamente e ha avuto una percentuale di morti pari a tutta Italia, la Lombardia è stata scardinata per non avere chiuso".

Bergamo è stata infatti l'epicentro della prima ondata della pandemia in Italia nel 2020 e ora al centro anche di contenziosi: "Procedimenti giudiziari che ad oggi sono tuttora aperti - chiosa Consuelo Locati, avvocato foro di Bergamo -. Abbiamo un giudizio penale che pende adesso in Corte d'Appello a Roma sul mancato adeguamento del piano pandemico nazionale, mancata preparazione dell'Italia alla pandemia. Giudizio civile pendente al Tar per circa 700 familiari delle vittime che chiedono risarcimento del danno da lesione del vincolo familiare e soprattutto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo contro i provvedimenti di archiviazione dei ministri".





Nel video le interviste ad Alessandro Balducci (segretario generale Cemec), Emilio Chiodo (consigliere Cemec, medico legale e infettivologo) e Consuelo Locati (avvocato foro di Bergamo)







