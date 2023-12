NATALE Cena solidale a San Marino, i volontari: "Offriamo un momento senza pensieri a chi si sente solo" Aumenta il numero di partecipanti alla cena di quest'anno

Si sono organizzati per regalare una bella serata a chi è solo: sono i sammarinesi che, con il supporto delle Giunte di Castello e delle istituzioni, hanno dato vita alla cena solidale del 25 dicembre. Ritrovo a Serravalle dove chi lo desiderava ha trascorso una cena in allegria, con giochi per grandi e piccoli, condivisione e grandi tavolate per un momento di aggregazione e solidarietà.

Nel servizio l'intervista a Tommaso Manzari, organizzatore della cena solidale



