“Cena Tramonto& Live”: Fun4All, consegna il ricavato all'Associazione diabetici “Vivere Meglio”

La musica con Valentina Monetta e Lorenzo Pagani, la cucina dello chef Davide Bruno preparata nello spazio inclusivo del Ristorante InPerfetto, la risposta di una collettività davanti ai bisogni di salute e nella sensibilizzazione sul diabete. Oggi la consegna del ricavato di un gesto di solidarietà dai molteplici significati. “Grazie agli sponsor che hanno contribuito - dice Roberto Moretti, Direttore Artistico Fun4all -, grazie a tutti i partecipanti, che erano 140. Questa prima edizione di “Cena tramonto & Live” è stata un successone. Siamo contenti”.

“La musica – spiega Riccardo Venturini, Presidente Associazione Diabetici Sammarinesi “Vivere Meglio” - e anche una cena, che è rimasta nella nostra memoria in maniera molto salda, rendono l'appartenenza dell'associazione Vivere Meglio dei Diabetici Sammarinesi in un contesto ancora più sammarinese presente, vivente e ancora di più condiviso”.

Significativo il contesto della consegna, proprio nel reparto della Diabetologia con la Responsabile Tatiana Mancini, il Direttore della Medicina Interna, Gabriele Donati, lo staff medico e infermieristico. Il messaggio della Segreteria alla Sanità guarda al “valore della rete – associazioni, cittadini, professionisti sanitari e istituzioni – perché nessuno si senta solo”.

In luce, accanto al lavoro quotidiano dei professionisti, proprio il contributo dell'associazionismo e della comunità. “Ci sono gli ingredienti per fare sì che la popolazione che ha problemi di salute, in questo caso diabetici, possa sentirsi sostenuta e aiutata - dice Claudio Vagnini, Direttore Generale ISS -. Avere un'attenzione come questa dimostra che il tessuto sociale di San Marino è veramente molto forte e noi lavoreremo proprio per far sì che l'Istituto e le associazioni possano continuare a lavorare insieme in un modo sempre più forte”.