Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino sono stati ricevute dai Capitani Reggenti questa mattina in vista del centenario della Cassa Rurale di Faetano, fondata il 20 dicembre 1920.

“Desideriamo esprimere il nostro compiacimento per averci reso partecipi di questo anniversario” evidenziano i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. “Un ente importantissimo per la nostra realtà” sottolinea il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Ai Capitani Reggenti ed alle autorità presenti sono stati donati un saggio di Pietro Suzzi Valli sulla nascita della Cassa Rurale, una spilla di Arnaldo Pomodoro, una cartolina con annullo postale dedicato in tiratura limitata ed una poesia in dialetto scritta da Checco Guidi per l’occasione.

Illustrate dal presidente dell'Ente Cassa Giuseppe Guidi e dalla presidente di Bsm Francesca Mularoni le tappe di una storia che ha portato una piccola cooperativa di campagna a diventare una colonna portante della vita sociale ed economica della Repubblica.

Nel corso dell'udienza presentato anche il calendario 2021 della Banca di San Marino realizzato da Conrad Mularoni. Un'opera che ritrae il territorio, l'ambiente e il paesaggio di San Marino in 12 scatti.



