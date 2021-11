Centinaia di persone si sono riunite, in Piazza della Libertà, alla manifestazione #adessobasta organizzata da Salute Attiva e dal Gruppo Libertà per San Marino, contro le misure adottate dal Governo. La protesta si è tenuta in concomitanza dei lavori consiliari per la ratifica del decreto 188.

Nel servizio di Giacomo Barducci le interviste a Carlo Boffa (Presidente Associazione Salute Attiva) e Stefania Esposito (portavoce Libertà per San Marino)