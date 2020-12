Cento anni della Cassa Rurale

Sentiamo Giuseppe Guidi e Francesca Mularoni

Dalla sua fondazione il 20 dicembre 1920 fino agli anni '60 la Cassa Rurale di Faetano ha operato in ambito locale trasferendosi nel 1935 dalla Canonica alla bottega dello storico segretario Giuseppe Gennari.

Nel 1972 viene costruita, poco distante, la prima vera e propria sede a cui ha fatto seguito, pochi anni dopo, la seconda a San Marino Città.





Da quel momento in poi vennero aperte agenzie in tutta la Repubblica e da piccola cooperativa oggi la Cassa Rurale di Faetano è diventata una colonna portante della vita sociale ed economica di San Marino. Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino ora lavorano e guardano al futuro per far si che la banca dei nonni diventi la banca dei figli.

Nel servizio le interviste a Giuseppe Guidi (Presidente Ente Cassa Faetano) e Francesca Mularoni (Presidente Banca di San Marino)