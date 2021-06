Nel servizio Luca Beccari e Teo Luzi

Cento anni fa il distaccamento di carabinieri a San Marino. Visita ufficiale, del Comandante Generale dell'Arma, Teo Luzi. Un anniversario che riassume una collaborazione lunga un secolo e celebra l'amicizia con l'Arma dei carabinieri A Palazzo Begni il comandante generale dell'Arma Teo Luzi, con la sua delegazione, è stato accolto dai Segretario agli Esteri Beccari e agli Interni Tonnini. L'essenza della collaborazione tra Italia e San Marino è nei diversi livelli su cui fa perno e trova una misura specifica nel rapporto tra Arma e Gendarmeria “con il distaccamento dei carabinieri a San Marino, - ricorda il generale Teo Luzi- all'inizio del secolo scorso, contribuimmo alla riorganizzazione e alla tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza della comunità sammarinese”.







Al generale è stata conferita l'Onorificenza del grado di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, come segno di gratitudine per quella storica collaborazione tra due Corpi, all'indomani della grande guerra, ed immortalata dall' immediatezza comunicativa di un francobollo. L'emissione congiunta presentata a Palazzo, davanti ai Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, che si sono soffermati sulla traccia profonda lasciata a San Marino dall'Arma e sulle sfide post pandemia, e che sono stati omaggiati dalle prime due emissioni filateliche: “Un evento significativo non solo dal punto di vista filatelico – ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari – ma la testimonianza più reale e concreta della storica cooperazione esistente tra le due Repubbliche che incluse, fin dal 1921, anche l’ambito della sicurezza interna, quando il Regno d’Italia istituì in territorio sammarinese un distaccamento temporaneo dei Carabinieri con funzioni di polizia, considerando come pubblici ufficiali a tutti gli effetti i militari, i graduati e gli ufficiali dell’arma dei Reali Carabinieri.

”Questa importante collaborazione rafforzò fortemente i legami tra i due Paesi e promosse una proficua collaborazione bilaterale in ambito di sicurezza, che negli anni si è consolidata e rafforzata, dimostrandosi fondamentale nell’ambito della repressione della criminalità e del contrasto ai fenomeni malavitosi. I risultati raggiunti dai recenti accordi firmati a Roma ne sono la migliore testimonianza.

Nel video l'intervista al Comandante Generale dell'Arma, Teo Luzi, che essendo originario di Cattolica condivide anche ricordi di San Marino legati alla sua infanzia.