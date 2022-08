Centrale del Latte, Guidi su bando pubblico: "Se in LCA dobbiamo andarci comunque, cosa dobbiamo accettare?"

All'indomani delle dichiarazioni del Segretario do Stato per il Territorio Stefano Canti ai microfoni di Rtv, la replica di Giuseppe Guidi, Presidente della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese: “Su di noi molto fango e bugie. Cito solo due documenti: la delibera del 18 luglio 2022 al punto c) prevede la Liquidazione Coatta Amministrativa se noi non aderiamo al bando di concorso pubblico per cederla la Cooperativa, perché di questo si tratta; invece nell'accordo di cessione nell'accordo di cessione della Cooperativa, nel bando pubblico, nel paragrafo finale si legge: “Qualora non vi siano manifestazioni di interesse al presente bando viene dato viene dato mandato alla Commissione per la cooperazione agricola di avviare le procedure di LCA della Cooperativa”. Ma se in Liquidazione Coatta Amministrativa dobbiamo andarci comunque, - si chiede Guidi - cosa dobbiamo accettare? Segretario, ci ha ragionato sopra o no? Ci rimane solo di difenderci in tribunale, ma non solo per questo ma anche per le cose distorte che sono state dette sia sulla compagine societaria, sia sul lavoro della Cooperativa”.

Lascia la guida della Cooperativa, nel frattempo, Martina Salvi, “per le pressioni ricevute” riferisce Guidi che a questo punto da Vice assume il ruolo di Presidente. “Da venerdì 2 settembre, avverte poi - sentendoci liberi da ogni vincolo negoziale, convocheremo il Consiglio direttivo e a nostra tutela – rimarca – la documentazione riservata che ci è stata consegnata diventerà pubblica”.

Infine un messaggio rivolto direttamente a Canti: “Segretario, - dice Guidi - cominci a far politica e lasci le polemiche. Il Paese ne ha bisogno”.

Nel video l'intervista a Giuseppe Guidi, Presidente Cooperativa Agricola Latte Sammarinese