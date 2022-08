Centrale nucleare Zaporizhzia, Macron chiama Putin: "Rischio catastrofe su larga scala"

Il segretario generale dell'Onu Guterres torna a chiedere alla Russia di non colpire la centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo che Kiev ha denunciato il rischio di una decisione di Mosca in questo senso. Anche il presidente francese Emmanuel Macron nel colloquio telefonico di oggi con Putin ha avvertito il leader del Cremlino che i bombardamenti nell'area del sito nucleare rischiano di scatenare una “catastrofe su larga scala”.

Mosca rimanda al mittente le accuse imputando a Kiev il lancio di missili: “È impossibile smilitarizzare la zona attorno la centrale” spiega il ministero della difesa russo, aggiungendo che sono proprio i sistemi di difesa area di Mosca a proteggere l'area dal disastro. Nel colloquio avuto con Macron, Putin apre a una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica per verificare la situazione.

Gli Stati Uniti intanto condannano "l'incauto disprezzo della Russia per la sicurezza" e avviano ufficialmente gli accordi commerciali con Taiwan. Pechino si oppone, dichiarando che adotterà “tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria sicurezza e sovranità”. Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin parteciperanno al vertice del G20 in Indonesia. Nei mesi scorsi il leader della casa bianca Joe Biden aveva chiesto che la Russia fosse cacciata dal “gruppo dei 20” in risposta all' invasione dell'Ucraina.