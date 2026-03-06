Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati

Il Congresso di Stato ha approvato l’organizzazione dei Centri estivi pubblici 2026, gestiti dal Dipartimento Istruzione e Cultura. Le attività saranno rivolte a bambini e ragazzi dalla scuola d’infanzia alla scuola superiore e prenderanno il via dal 22 giugno, con diversi programmi educativi, sportivi e ricreativi distribuiti sul territorio.
Le iscrizioni per bambine, bambini e ragazzi potranno essere effettuate dal 26 marzo al 10 aprile 2026 attraverso l’applicativo SICE sul Portale della Pubblica Amministrazione.
Scuola d'Infanzia, orari e sedi:
I centri estivi per scuola d’infanzia ed elementare saranno attivi in diverse sedi scolastiche tra cui:
- Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 28 agosto con orario 7.45 - 18.00 (L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).
- Dogana, Faetano, Fiorentino: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30 (estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).
- Acquaviva, Dogana, Borgo Maggiore e San Marino Città: le attività saranno prolungate dal 31 agosto all'11 settembre.
Scuola Elementare, orari e sedi:
- Istituto Confucio a Montegiardino - Cultura e lingua cinese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 3 luglio con orario 7.45 - 14.30
(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)
- Scuola Elementare Acquaviva - Gioco e sport: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 18.00
(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).
- Scuola Elementare Borgo Maggiore - Arte Natura e Storia Sammarinese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 18.00
(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).
- Scuola Elementare Dogana - Arte Natura e Storia Sammarinese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30
(estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).
- Scuola Elementare Domagnano - Arte Natura e Storia Sammarinese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 21 agosto con orario 7.45 - 18.00
(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).
- Scuola Elementare Faetano - Arte: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30
(estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).
- Scuola Elementare Fiorentino - Arte: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30
(estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).
- Scuola Elementare Serravalle - Gioco e Sport: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 21 agosto con orario 7.45 - 18.00
(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).
- Ranch Franceschin a Domagnano - Fattoria Didattica: le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30
(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)
- Arboreto Didattico a Domagnano - Arte e Natura: le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30
(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)
- Multieventi a Serravalle - Sportivo per bambini di III - IV - V: le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30
(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)
- Bocciodromo a Borgo Maggiore - Sportivo: le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30
(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)
Costi
Il costo settimanale varia in base all’orario scelto:
25 euro (7:45–14:30) + 21 euro di quota refezione (merenda pomeridiana non inclusa)
30 euro (7:45–16:30) + 22.50 euro di quota refezione (merenda pomeridiana inclusa)
35 euro (7:45–18:00) + 22.50 euro di quota refezione (merenda pomeridiana inclusa)
Scuole Medie, Scuole superiori e CFP (attivati solo con un minimo di 15 iscritti), orari e sedi:
- Ranch Franceschin - Fattoria: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 3 luglio con orario 7.45-14.30
- Scuola Media Fonte dell'Ovo - Sportivo: le attività si svolgeranno dal 6 luglio al 31 luglio con orario 7.45-14.30
- Scuola Media Fonte dell'Ovo - Lingua Inglese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 17 luglio con orario 7.45-14.30
- Scuola Media Fonte dell'Ovo - Murales: le attività si svolgeranno dal 20 luglio al 31 luglio con orario 7.45-14.30
- Scuola Media Fonte dell'Ovo - Gioco e Sport: le attività si svolgeranno dal 3 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30
Costi
25 euro (7:45–14:30) + 21 euro di quota refezione (merenda del mattino non inclusa)
Animatori
Le domande per diventare animatori dovranno essere presentate dal 9 al 20 marzo 2026 tramite l’applicativo IOL sul Portale della Pubblica Amministrazione, allegando il certificato medico di idoneità.