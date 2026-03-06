Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati

Il Congresso di Stato ha approvato l’organizzazione dei Centri estivi pubblici 2026, gestiti dal Dipartimento Istruzione e Cultura. Le attività saranno rivolte a bambini e ragazzi dalla scuola d’infanzia alla scuola superiore e prenderanno il via dal 22 giugno, con diversi programmi educativi, sportivi e ricreativi distribuiti sul territorio.

Le iscrizioni per bambine, bambini e ragazzi potranno essere effettuate dal 26 marzo al 10 aprile 2026 attraverso l’applicativo SICE sul Portale della Pubblica Amministrazione.

Scuola d'Infanzia, orari e sedi:

I centri estivi per scuola d’infanzia ed elementare saranno attivi in diverse sedi scolastiche tra cui:

Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 28 agosto con orario 7.45 - 18.00 (L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).

le attività si svolgeranno con (L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione). Dogana, Faetano, Fiorentino: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30 (estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).

le attività si svolgeranno dal e dal con orario (estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede). Acquaviva, Dogana, Borgo Maggiore e San Marino Città: le attività saranno prolungate dal 31 agosto all'11 settembre.

Scuola Elementare, orari e sedi:

Istituto Confucio a Montegiardino - Cultura e lingua cinese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 3 luglio con orario 7.45 - 14.30

(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)

le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Acquaviva - Gioco e sport: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 18.00

(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).



le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Borgo Maggiore - Arte Natura e Storia Sammarinese : le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 18.00

(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).



: le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Dogana - Arte Natura e Storia Sammarinese: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30

(estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).



- le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Domagnano - Arte Natura e Storia Sammarinese : le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 21 agosto con orario 7.45 - 18.00

(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).



- : le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Faetano - Arte : le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30

(estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).



- : le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Fiorentino - Arte : le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto con orario 7.45 - 16.30

(estensione garantita solo con almeno 24 iscritti per sede).



- : le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Elementare Serravalle - Gioco e Sport : le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 21 agosto con orario 7.45 - 18.00

(L’estensione dell’orario sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino lavoratori e presentino idonea documentazione).



- : le attività si svolgeranno dal con orario Ranch Franceschin a Domagnano - Fattoria Didattica : le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30

(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)

- : le attività si svolgeranno dal con orario (pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio) Arboreto Didattico a Domagnano - Arte e Natura : le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30

(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)

- : le attività si svolgeranno dal con orario Multieventi a Serravalle - Sportivo per bambini di III - IV - V : le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30

(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)

: le attività si svolgeranno dal con orario Bocciodromo a Borgo Maggiore - Sportivo: le attività si svolgeranno dal 31 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30

(pranzo fornito da catering. Il costo della refezione ammonta a 21 euro, sono escluse le merende di metà mattina e pomeriggio)



Costi

Il costo settimanale varia in base all’orario scelto:

25 euro (7:45–14:30) + 21 euro di quota refezione (merenda pomeridiana non inclusa)

30 euro (7:45–16:30) + 22.50 euro di quota refezione (merenda pomeridiana inclusa)

35 euro (7:45–18:00) + 22.50 euro di quota refezione (merenda pomeridiana inclusa)





Scuole Medie, Scuole superiori e CFP (attivati solo con un minimo di 15 iscritti), orari e sedi:

Ranch Franceschin - Fattoria: le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 3 luglio con orario 7.45-14.30

le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Media Fonte dell'Ovo - Sportivo: le attività si svolgeranno dal 6 luglio al 31 luglio con orario 7.45-14.30

le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Media Fonte dell'Ovo - Lingua Inglese : le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 17 luglio con orario 7.45-14.30

: le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Media Fonte dell'Ovo - Murales : le attività si svolgeranno dal 20 luglio al 31 luglio con orario 7.45-14.30

: le attività si svolgeranno dal con orario Scuola Media Fonte dell'Ovo - Gioco e Sport: le attività si svolgeranno dal 3 agosto all'11 settembre con orario 7.45-14.30

Costi

25 euro (7:45–14:30) + 21 euro di quota refezione (merenda del mattino non inclusa)



Animatori

Le domande per diventare animatori dovranno essere presentate dal 9 al 20 marzo 2026 tramite l’applicativo IOL sul Portale della Pubblica Amministrazione, allegando il certificato medico di idoneità.











