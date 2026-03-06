Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati
Attività da giugno a settembre per Infanzia, Elementari, Medie e Superiori. Domande per animatori dal 9 al 20 marzo
Il Congresso di Stato ha approvato l’organizzazione dei Centri estivi pubblici 2026, gestiti dal Dipartimento Istruzione e Cultura. Le attività saranno rivolte a bambini e ragazzi dalla scuola d’infanzia alla scuola superiore e prenderanno il via dal 22 giugno, con diversi programmi educativi, sportivi e ricreativi distribuiti sul territorio. Le iscrizioni per bambine, bambini e ragazzi potranno essere effettuate dal 26 marzo al 10 aprile 2026 attraverso l’applicativo SICE sul Portale della Pubblica Amministrazione.
In attesa della comunicazione ufficiale questi gli orari, le date e le sedi che dovrebbero venire attivate:
Scuola d’infanzia ed elementare: sedi e orari
Scuola d’infanzia
Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle
Dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 28 agosto
Orario 7:45 – 18:00
L’estensione dell’orario fino alle 18:00 sarà garantita solo in presenza di almeno 12 richieste da parte di nuclei familiari in cui entrambi i genitori presentino idonea documentazione lavorativa.
Dogana, Faetano e Fiorentino
Dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 28 agosto
Orario 7:45 – 16:30.
Acquaviva, Borgo Maggiore, Dogana e San Marino Città
Dal 31 agosto all’11 settembre
Orario 7:45 – 14:30.
Scuola elementare
Istituto Confucio a Montegiardino – Cultura e lingua cinese**
Dal 22 giugno al 3 luglio
Orario 7:45 – 14:30.
Il pranzo è fornito da catering con quota refezione di 21 euro; le merende del mattino e del pomeriggio non sono incluse.
Scuola Elementare di Acquaviva – Gioco e sport
Dal 22 giugno al 28 agosto
Orario 7:45 – 18:00.
Scuola Elementare di Borgo Maggiore – Arte, natura e storia sammarinese
Dal 22 giugno al 28 agosto
Orario 7:45 – 18:00.
Scuola Elementare di Dogana – Arte, natura e storia sammarinese
Dal 22 giugno al 28 agosto
Orario 7:45 – 16:30.
Scuola Elementare di Domagnano – Arte, natura e storia sammarinese
Dal 22 giugno al 21 agosto
Orario 7:45 – 18:00.
Scuola Elementare di Faetano – Arte
Dal 22 giugno al 28 agosto
Orario 7:45 – 16:30.
Scuola Elementare di Fiorentino – Arte
Dal 22 giugno al 21 agosto
Orario 7:45 – 16:30.
Scuola Elementare di Serravalle – Gioco e sport
Dal 22 giugno al 21 agosto
Orario 7:45 – 18:00.
Dal 31 agosto all'11 settembre:
Ranch Franceschin a Domagnano – Fattoria didattica**
Orario 7:45 – 14:30.
Arboreto didattico a Domagnano – Arte e natura**
Orario 7:45 – 14:30.
Multieventi a Serravalle – Sportivo per bambini di III, IV e V**
Orario 7:45 – 14:30.
Bocciodromo a Borgo Maggiore – Sportivo**
Orario 7:45 – 14:30.
**Nei centri con sede esterna il pranzo è fornito da catering con quota refezione di 21 euro; le merende del mattino e del pomeriggio non sono incluse.
L’apertura dei centri estivi nei plessi scolastici con orario 7:45 – 16:30 avverrà solo al raggiungimento di almeno 24 iscritti per sede.
Costi settimanali
25 euro (orario 7:45 – 14:30) + 21 euro quota refezione (merenda pomeridiana non inclusa)
30 euro (orario 7:45 – 16:30) + 22,50 euro quota refezione (merenda pomeridiana inclusa)
35 euro (orario 7:45 – 18:00) + 22,50 euro quota refezione (merenda pomeridiana inclusa)
Scuole medie, scuole superiori e CFP
I centri estivi saranno attivati solo con un minimo di 15 iscritti per corso.
Ranch Franceschin – Fattoria
Dal 22 giugno al 3 luglio
Orario 7:45 – 14:30.
Scuola Media Fonte dell’Ovo – Sportivo
Dal 6 luglio al 31 luglio
Orario 7:45 – 14:30.
Scuola Media Fonte dell’Ovo – Lingua inglese
Dal 22 giugno al 17 luglio
Orario 7:45 – 14:30.
Scuola Media Fonte dell’Ovo – Murales
Dal 20 luglio al 31 luglio
Orario 7:45 – 14:30.
Scuola Media Fonte dell’Ovo – Gioco e sport
Dal 3 agosto all’11 settembre
Orario 7:45 – 14:30.
Costi settimanali
25 euro (7:45 – 14:30) + 21 euro quota refezione (merenda del mattino non inclusa).
Animatori
Le domande per diventare animatori dovranno essere presentate dal 9 al 20 marzo 2026 tramite l’applicativo IOL sul Portale della Pubblica Amministrazione, allegando il certificato medico di idoneità.
[Banner_Google_ADS]