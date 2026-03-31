SAN MARINO Centri estivi 2026: boom di iscrizioni, nuove sedi per rispondere alla domanda La Segreteria Istruzione sottolinea l’impegno a rafforzare ulteriormente il servizio. RF: "Si tratta di una nostra proposta, più volte ripresentata nel corso del tempo e ripetutamente respinta"

Centri estivi 2026: boom di iscrizioni, nuove sedi per rispondere alla domanda.

Numeri record per i Centri Estivi 2026: sono già quasi 1.500 le iscrizioni registrate, ben oltre le 971 dello scorso anno. Un incremento significativo che conferma l’alta adesione delle famiglie sammarinesi e la crescente domanda per il servizio. Nonostante l’ampliamento dell’offerta con circa 600 posti aggiuntivi, le disponibilità – soprattutto nelle sedi centrali e per il mese di luglio – si sono esaurite in poche ore. Per far fronte alla richiesta, la Segreteria di Stato per l’Istruzione ha deciso di attivare una nuova sede a Cailungo, operativa dal 29 giugno al 7 agosto, rivolta sia alla scuola dell’infanzia che alla primaria.



I nuovi posti - riferisce in una nota - saranno assegnati dando priorità alle liste d’attesa già formate nelle prime ore di apertura delle iscrizioni. Fino al 3 aprile sarà inoltre possibile richiedere il trasferimento verso la nuova sede, mentre dal 7 al 10 aprile eventuali posti residui saranno aperti a tutti. Restano ancora alcune disponibilità per infanzia ed elementari nel plesso di Faetano, oltre a posti limitati in altre sedi. Per la scuola media, invece, la disponibilità è confermata quasi ovunque, ad eccezione del centro dedicato ai murales, già completo.



Tra gli aspetti centrali del progetto, l’inclusione: l’organizzazione è infatti coordinata con il Servizio Disabilità, con l’obiettivo di garantire a ogni bambino pari opportunità e adeguato supporto. La Segreteria sottolinea l’impegno a rafforzare ulteriormente il servizio, puntando su qualità, sicurezza e crescita educativa, per rispondere a una domanda che continua ad aumentare.

In merito al comunicato diffuso dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione sui Centri Estivi 2026, Repubblica Futura precisa: "L’ampliamento dell’offerta, così come la scelta di alleggerire il peso economico per le famiglie attraverso la riduzione delle rette e l’estensione dei periodi di apertura - scrive RF - non nasce infatti da un’iniziativa autonoma della Segreteria competente. Si tratta, al contrario, di una proposta avanzata con determinazione da Repubblica Futura, più volte ripresentata nel corso del tempo e ripetutamente respinta. Solo grazie a un lavoro politico costante e alla volontà di insistere su un tema ritenuto prioritario per le famiglie sammarinesi, tale proposta è stata infine accolta e inserita tra i pochissimi emendamenti approvati nell’ambito della legge di bilancio. Un risultato che dimostra come idee valide possano emergere anche dai banchi dell’opposizione e contribuire concretamente al miglioramento dei servizi pubblici".



Leggi il comunicato stampa

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