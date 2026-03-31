ISTRUZIONE Centri Estivi 2026: record di iscrizioni e offerta potenziata. Pilastro del progetto, la qualità Il Direttore Dipartimento istruzione D'Amelio: "Invece di aumentare i gruppi in ogni centro, abbiamo preferito attivare un'altra sede (Cailungo), mantenendo i gruppi a 58-60 bambini”

“Straordinaria” la risposta delle famiglie sammarinesi ai Centri Estivi. Lo confermano i numeri: quasi 1.500 iscrizioni contro le 971 del 2025: 529 in più. Un vero e proprio record. Nonostante l’ampliamento dell’offerta con 600 posti aggiuntivi, le disponibilità sono andate esaurite in poche ore, soprattutto nelle sedi centrali e per il mese di luglio. Per rispondere all’elevata domanda, Segreteria Istruzione e Dipartimento hanno quindi deciso di attivare anche la sede di Cailungo, che dal 29 giugno al 7 agosto accoglierà sia i bambini della scuola dell’infanzia che quelli della primaria; per questi ultimi è previsto un percorso a tema artistico. La struttura non era prevista inizialmente tra le sedi disponibili, dato che erano stati privilegiati plessi più ombreggiati e in contesti verdi, ma il boom di richieste ha reso necessario potenziare l’offerta.

“Ci aspettavamo un aumento rispetto allo scorso anno, sia per il nuovo progetto presentato che chiaramente per la riduzione dei costi decisa dal Consiglio Grande Generale, ma sicuramente non così tanto. E' una grande soddisfazione”, commenta il Direttore del Dipartimento Istruzione Emanuele D'Amelio. L’assegnazione dei nuovi posti avverrà secondo criteri di equità e flessibilità: priorità a chi è già in lista d’attesa, possibilità di trasferimento a Cailungo per gli iscritti (entro il 3 aprile, tramite mail e in ordine di richiesta) e, infine, apertura delle iscrizioni a tutti per eventuali posti residui dal 7 al 10 aprile. Restano ancora alcune disponibilità, soprattutto nei plessi di Faetano per infanzia ed elementari e, più in generale, in tutte le sedi per la scuola media, ad eccezione del centro dedicato ai murales, già completo. Particolare attenzione è riservata all’inclusione: in collaborazione con il Servizio Disabilità, l’organizzazione punta a garantire a ogni bambino le risorse necessarie, mantenendo standard gestionali adeguati. L’elevata domanda si accompagna alla costante attenzione alla qualità, pilastro del progetto.

“Piuttosto che aumentare in ogni centro estivo i posti e quindi arrivare a gruppi di 70-80 bambini o ragazzi, abbiamo preferito attivare un'altra sede proprio perché il numero di 58-60 bambini è quello che a noi garantisce di offrire una proposta adeguata e di qualità”, spiega D'Amelio. Guardando al futuro: “Dovremo lavorare insieme all'Azienda di Produzione, al Dipartimento Territorio per garantire spazio ombra e refrigeramento nelle sedi centrali, quelle oggi non utilizzate”.

Intanto Repubblica Futura rimarca il proprio ruolo nell'ampliamento dell’offerta così come della riduzione delle rette. Ricorda, infatti, le proposte ripetutamente presentate e infine accolte nella legge di bilancio solo grazie – scrive - a un lavoro politico costante e alla volontà di insistere su un tema ritenuto prioritario per le famiglie sammarinesi. Il partito invita a un approccio più aperto e collaborativo, capace di valorizzare idee utili indipendentemente dalla loro origine, per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini.

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