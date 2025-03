DECRETO Centri estivi: ecco tutte le novità, iscrizioni dal 27 marzo Il Governo ha emanato il decreto con regole, date, tariffe e tutte le informazioni utili

Era attesa la delibera del Congresso di Stato con tutte le indicazioni per i centri estivi. Nella seduta del 18 marzo il Governo ha emanato le nuove regole, con date, orari e disposizioni. La scadenza più vicina è quella per le iscrizioni – da effettuarsi attraverso il portale della Pubblica amministrazione - dal 27 marzo fino al 3 aprile per chi intende lasciare i propri figli per l'intera giornata e dal 4 al 14 aprile per le famiglie che necessitano di mezza giornata. Gli aspiranti animatori, invece, potranno iscriversi dal 7 al 16 aprile.

Centri estivi inclusivi, aperti agli studenti con disabilità. La delibera, scaricabile dal sito del Congresso, è in attesa della decisione dell'organo di controllo, ma già contiene tutte le indicazioni utili per le famiglie. A partire dalle date dei centri. Per gli alunni della scuola dell'Infanzia che sceglieranno il tempo pieno, si inizierà il 23 giugno fino al 5 settembre. Per quelli a tempo parziale fino al 29 agosto. Per chi frequenta le elementari: dal 23 giugno al 22 agosto. Aperti fino al 29 agosto, invece, i centri estivi misti. 50 euro la quota di iscrizione settimanale ordinaria per il tempo parziale e 65 euro per chi frequenta tutto il giorno: prevista anche una quota ridotta.

I centri sportivi per medie e superiori si terranno dal 23 giugno al 1 agosto, con quota di iscrizione ordinaria a 50 euro. Previsti centri di lingua e cultura giapponese, cinese e in fattoria, ognuno con proprie disposizioni. Iniziative estive che rappresentano un'opportunità preziosa per le famiglie, specie quelle in cui entrambi i genitori lavorano. A fine febbraio la bocciatura dell'Istanza d'Arengo per ampliare la durata dei centri e introdurre attività extrascolastiche anche per studenti di medie, superiori e Cfp. Ma in parallelo l'approvazione di un ordine del giorno per valutare un'estensione del servizio con il coinvolgimento di enti e associazioni sul territorio.

