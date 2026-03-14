Centri estivi: offerta ampliata, rette dimezzate e nuova fascia oraria per sostenere le famiglie sammarinesi

Centri estivi tematici, rette dimezzate e più tempo a disposizione delle famiglie. Sono le principali novità dei centri estivi pubblici della Repubblica di San Marino per l’estate 2026. La riduzione dei costi per le famiglie è forse la novità più attesa: rispetto allo scorso anno le rette settimanali vengono praticamente dimezzate. Se nel 2025 la quota di iscrizione andava dai 50 ai 65 euro a settimana, quest’anno le tariffe scendono dai 25 a 35 euro a seconda dell’orario scelto. Resta invece invariato a 21 euro a settimana il costo della refezione, che sale a 22,50 euro con la merenda pomeridiana.

L'intervento è il risultato di un emendamento di Repubblica Futura approvato all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale nell'ultima finanziaria. Durante il dibattito consiliare entrambi gli schieramenti hanno sottolineato la necessità di dare un sostegno concreto alle famiglie, soprattutto in questo periodo di inverno demografico, aiutando i genitori a conciliare lavoro e gestione dei figli nei mesi estivi.

La questione negli ultimi anni è stata più volte sollevata anche direttamente dai cittadini. Tra il 2023 e il 2024 sono state presentate due istanze d’Arengo per ampliare il servizio e di coprire meglio tutto il periodo della pausa scolastica. Entrambe sono state respinte ma nell'ultima il Consiglio ha approvato un ordine del giorno impegnando il Governo ad approfondire il tema e a valutare nuove misure a sostegno delle famiglie.

Tornando alle novità del 2026, la seconda riguarda l’organizzazione della giornata con la nuova opzione intermedia fino alle 16:30. Una soluzione pensata per offrire maggiore flessibilità alle famiglie che lavorano e che non sempre hanno bisogno della permanenza fino alla sera.

Questo si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione dell'offerta, con numerose novità per coinvolgere i ragazzi di tutte le età in attività che vanno dall'arte allo sport, dal gioco alla natura, fino all'apprendimento della storia sammarinese e delle lingue straniere e al confronto con culture diverse. "Questo serve proprio per stimolare le famiglie", ha detto il Direttore del Dipartimento Istruzione Emanuele d'Amelio, "quello che noi vogliamo proporre alle famiglie, stimolare il cambiamento, far fare ai propri figli nuove esperienze, visto che in pochi chilometri avranno la possibilità di scegliere centri estivi con tematiche diverse."

I centri estivi partiranno il 22 giugno e proseguiranno fino ai primi giorni di settembre, con attività distribuite in diverse sedi del territorio. Le iscrizioni saranno aperte il 26 marzo sul portale PA.







