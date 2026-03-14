Centri estivi: rette dimezzate e nuova fascia oraria per sostenere le famiglie sammarinesi

Rette dimezzate e più tempo a disposizione delle famiglie. Sono le due principali novità dei centri estivi pubblici della Repubblica di San Marino per l’estate 2026. La riduzione dei costi per le famiglie è la novità più significativa: rispetto allo scorso anno le rette settimanali vengono praticamente dimezzate. Se nel 2025 la quota di iscrizione andava dai 50 ai 65 euro a settimana, quest’anno le tariffe scendono dai 25 a 35 euro a seconda dell’orario scelto. Resta invece invariato a 21 euro a settimana il costo della refezione, che sale a 22,50 euro con la merenda pomeridiana.

L'intervento è il risultato di un emendamento presentato dal gruppo di Repubblica Futura e approvato all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale nell'ultima finanziaria. Durante il dibattito consiliare entrambi gli schieramenti hanno sottolineato la necessità di dare un sostegno concreto alle famiglie, soprattutto in questo periodo di inverno demografico, aiutando i genitori a conciliare lavoro e gestione dei figli nei mesi estivi.

La questione negli ultimi anni è stata più volte sollevata anche direttamente dai cittadini. Tra il 2023 e il 2024 sono state presentate due istanze d’Arengo per ampliare il servizio e di coprire meglio tutto il periodo della pausa scolastica. Entrambe sono state respinte ma nell'ultima il Consiglio ha approvato un ordine del giorno impegnando il Governo ad approfondire il tema e a valutare nuove misure a sostegno delle famiglie.

Tornando alle novità del 2026, la seconda riguarda l’organizzazione della giornata. Accanto alla fascia tradizionale fino alle 14:30 e alla giornata completa fino alle 18, viene introdotta una nuova opzione intermedia fino alle 16:30. Una soluzione pensata per offrire maggiore flessibilità alle famiglie che lavorano e che non sempre hanno bisogno della permanenza fino alla sera. I centri estivi partiranno il 22 giugno e proseguiranno fino ai primi giorni di settembre, con attività distribuite in diverse sedi del territorio e proposte che spaziano dallo sport ai laboratori artistici e alle attività nella natura. Le iscrizioni saranno aperte il 26 marzo sul portale PA.







