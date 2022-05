Centri per la Salute: operativo da oggi il numero unico 0549 981 981

Da questa mattina, martedì 10 maggio, sarà in funzione la Centrale Operativa Territoriale per gestire la presa in carico di chi si rivolge ai Centri per la Salute e agli ambulatori periferici. Per contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Centro Sanitario, sarà necessario comporre il numero telefonico 0549 981 981, a cui risponderà un operatore sanitario formato per seguire le esigenze dell'utente.

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00 e sarà in grado di gestire le chiamate e la presa in carico dell’assistito. Negli altri orari, in caso di necessità, ci si potrà continuare a rivolgere alla Guardia Medica Centralizzata al numero 331 6424748.