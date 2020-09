Centri Sanitari: ISS si scusa per i disservizi e avvia incontri per risolvere le criticità

L'Istituto Sicurezza Sociale, in una nota, si scusa con la cittadinanza per i disagi arrecati dai disservizi nei Centri per la Salute, “che stanno affrontando un momento di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria e della ripresa a pieno regime delle attività”.

Il Comitato Esecutivo annuncia che nei prossimi giorni verranno effettuati degli incontri nei Centri Sanitari con professionisti e operatori, allo scopo di “valutare insieme a loro le criticità presenti e individuare soluzioni condivise in grado di rispondere al meglio ai bisogni e alle necessità degli assistiti”.

L'ISS ricorda che per ogni problematica rimane attiva l'email dell'Ufficio Relazione col Pubblico e il numero di telefono 0549994561.



