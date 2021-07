Centri sanitari: Sportello Consumatori (Csdl) scrive all'ISS per il pieno ripristino del servizio

Sulla operatività dei Centri Sanitari chiede di saperne di più lo Sportello Consumatori Csdl, con il Presidente Ivan Toni, che scrive al Comitato Esecutivo dell'ISS e al Direttore delle Cure Primarie per chiedere un incontro in tempi brevi per capire la natura delle difficoltà organizzative e sollecitare misure per ripristinare il pieno funzionamento di tutti i Centri sanitari della Repubblica, quale fondamentale presidio territoriale per la tutela della salute.

"Non è accettabile – scrive Toni - che le problematiche del sistema sanitario e le situazioni che riguardano singoli medici e personale infermieristico si traducano nella sospensione dell'attività di un intero ambulatorio – con riferimento a quello di Acquaviva - e nel persistere di difficoltà nelle comunicazioni telefoniche e in generale nella fruizione dei servizi medico-sanitari della medicina di base”. Si chiede così di ripartire con un sistema sanitario territoriale pienamente operante ed efficiente, per affrontare con la dovuta tempestività e senza ulteriori disagi tutte le problematiche di salute degli utenti.

