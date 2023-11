ECONOMIA CIRCOLARE Centro del Riuso: grande partecipazione per la terza edizione di Ri-Kilo L'evento mette a disposizione del pubblico abiti usati alla modica cifra di 2 euro per ogni kg. Il ricavato verrà usato per progetti sociali

Favorire le pratiche “zero sprechi” rinnovando il guardaroba con 2 euro per ogni chilo di vestiti. È Ri-Kilo, il progetto sociale al Centro del Riuso di Murata, nato per dar nuova vita agli indumenti usati. Tantissime le persone che hanno scelto di partecipare a questa modalità di shopping, differente e sostenibile. Con il ricavato delle vendite verranno finanziati interventi di assistenza psicologica riservati agli adolescenti sammarinese già inseriti in particolari percorsi terapeutici.

“5R ama il Riuso” continua anche la sua attività di sostegno a tutti i cittadini con difficoltà temporanee o permanenti nell'accesso del mondo del lavoro, garantendo loro un ruolo di rilievo professionale all'interno di tutte le attività svolte dal Centro del Riuso.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Barducci (Centro 5R Ama il Riuso)

