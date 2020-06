Centro di Formazione Professionale: esami di fine ciclo per 27 studenti

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro)

Sono 27 gli studenti del Centro di Formazione Professionale che fino al 23 giugno svolgeranno in presenza gli esami di fine ciclo. Presente anche il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini. In totale sono 3 terze per 6 indirizzi complessivi.

I ragazzi e le ragazze sosterranno una prova scritta nelle materie di area comune e area professionale ed una prova orale per quanto riguarda le materie di laboratorio. Obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e banchi distanziati.

