CFP Centro di formazione professionale: "pranzo test" per i ragazzi e le ragazze del corso di ristorazione A termine del ciclo di studi, dopo un anno difficile causa pandemia, è stato organizzato un pranzo per il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonferni. Il 24 giugno ci saranno gli esami di fine anno.

È stata una giornata ricca di emozioni. Dopo un anno complicato a causa della pandemia infatti il pranzo realizzato per il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini ha permesso ai ragazzi e le ragazze del corso di ristorazione del CFP di mettere in pratica quanto imparato.

“Formare nuove figure professionali in settori centrali come quello della ristorazione – ha evidenziato Teodoro Lonfernini - è importantissimo per il nostro paese”.

Nel servizio le interviste a Graziano Canarezza (chef e docente), Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro) e Claudio Casciano (docente sala bar)

