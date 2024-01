INFANZIA E ELEMENTARI Centro estivo misto statale di Acquaviva: raccolte 87 firme in una settimana per allungare orario e giorni Oggi la consegna della raccolta firme alla Segreteria di Stato Istruzione e al Dipartimento Istruzione

Si dicono soddisfatti, i genitori che hanno avviato la raccolta firme per richiedere l'estensione della durata e dell'orario del centro estivo statale misto di Acquaviva.

In una settimana sono infatti state raccolte 87 firme - scrivono gli organizzatori in un comunicato - che oggi verranno consegnate alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e al Dipartimento Istruzione.

La speranza - concludono - è che tale istanza venga accolta "per dare una risposta alla sentita e diffusa situazione di difficoltà delle famiglie sammarinesi."

La raccolta era iniziata il 13 gennaio su iniziativa di una gruppo di genitori che chiede di prolungare l’orario di apertura - finora limitata al solo mese di luglio e con orario fino alle ore 14.30-, almeno fino alle ore 16.00, e anche alle prime due settimane di agosto.

