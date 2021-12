SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE Centro Naturalistico: liberata a Montecerreto una poiana in cura da oltre un mese

Recuperata ferita ad inizio novembre, dopo oltre un mese di cure e riabilitazione è tornata a volare questa mattina la poiana salvata grazie alla collaborazione instaurata in Repubblica tra la Segreteria di Stato al Territorio, il Centro Naturalistico di San Marino, Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini (Cras) e le Guardie Ecologiche dell'UGRAA.

Molto importante in caso di ritrovamento di animali selvatici feriti contattare immediatamente il Centro Naturalistico di San Marino (0549 883460) o, attraverso l'UGRAA, le guardie ecologiche che valuteranno le tipologie di intervento da attuare.

"La poiana - spiega il veterinario Danilo Lanci - molto probabilmente aveva una lesione muscolare all'ala, non visibile esternamente, è per questo che ci è voluto un po' di tempo per riabilitarla. Essendo un esemplare giovane ma adulto sa già come vivere all'esterno e per questo non dovrebbe avere particolari difficoltà a tornare libera".

"Al Cras - spiega la responsabile Clara Corbelli - arrivano non solo rapaci o uccelli ma tutti i tipi di animali selvatici: mammiferi, animali pericolosi e in generale tutta l'avifauna".

Nel servizio e interviste a Marco Floris (Guardia Ecologica), Danilo Lanci (Veterinario) e Clara Corbelli (Responsabile Cras Rimini)

