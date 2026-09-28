Centro sanitario di Borgo Maggiore: sopralluogo istituzionale a conclusione dei lavori

Il Centro Sanitario di Borgo Maggiore si prepara a tornare nella propria sede all’Ex International. Dopo l’importante intervento di ristrutturazione che ha interessato gli spazi, gli impianti e l’organizzazione interna della struttura si va verso la riapertura. A seguito della conclusione dei lavori e in vista del rientro delle attività previsto nelle prossime settimane, oggi il sopralluogo con i Segretari di Stato alla Sanità e al Territorio, insieme al Capitano di Castello di Borgo Maggiore, al Comitato Esecutivo dell’ISS, al Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario e al personale dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

"Siamo molto vicini finalmente all'inaugurazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore - afferma Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato alla Sanità - nel mese di novembre dovrebbe esserci il taglio del nastro. È molto importante perché questo permette anche una programmazione di lavori successivi, come ad esempio interventi sul Centro Sanitario di Murata, quindi per tutta l'area di città. E poi ci sono tanti altri lavori che sono vicini alla loro ultimazione, che riguardano accorgimenti all'interno della struttura ospedaliera. Tutto nell'ottica di agevolare l'utenza nell'usufruire dei servizi che l'Istituto per la Sicurezza Sociale mette a disposizione della nostra cittadinanza".

"L'azienda dei lavori pubblici - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - è impegnata su tutto la Repubblica con una serie di cantieri. Noi siamo veramente in grande accordo con il Segretario Ugolini e con il Comitato Esecutivo per dare spinta alle opere infrastrutturali collegate anche alla parte sociosanitaria".

La visita ha permesso di verificare gli ambienti nella fase finale dell’intervento e di fare il punto sugli ultimi passaggi necessari prima del trasferimento delle attività, temporaneamente ospitate all’interno dell’Ospedale di Stato.

"È uno spazio studiato con studi medici, spazi infermieristici, spazi comuni, servizi all'avanguardia - spiega Pierluigi Arcangeli, Direttore Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario - andando incontro alle esigenze dell'utenza".

Nel servizio le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato Sanità), Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio) e Pierluigi Arcangeli (Direttore dipartimento territoriale e socio sanitario)