UGRAA Centro sperimentale “Bosche”: partita la raccolta delle uve per il Sangiovese Annata positiva sia in termini di quantità, che qualità. Ogni anno sono circa 450.000 le bottiglie di vino che vengono prodotte in totale in territorio.

Il Centro sperimentale "Bosche", gestito dall'UGRAA, è un luogo di studio e formazione che conserva al suo interno il patrimonio dei vitigni autoctoni di San Marino. Moscato, Ribolla e Biancale le tipologie più rappresentative. Non manca naturalmente il Sangiovese, di cui è partita oggi la raccolta. Ogni anno sono circa 450.000 le bottiglie di vino che vengono prodotte in territorio.

"È un'annata proprio perfetta - afferma Giuliana Barulli, dirigente UGRAA - ci auguriamo che i prossimi 15 giorni siano giornate di sole in maniera tale che l'uva possa raggiungere la gradazione e l'acidità giusta per ottenere quindi dei vini eccellenti. In particolare il Sangiovese verrà utilizzato per produrre il nostro Sangiovese, il Brugneto Riserva e il Tessano. Il Centro Sperimentale Le Basche è 5 ettari, gestito completamente dall'ufficio, da dei salariati. Facciamo ricerca e abbiamo anche dei cloni varietali. Insieme, in collaborazione con il Consorzio dei vini, mettiamo in pratica anche delle tecniche sperimentali per aumentare la qualità di queste uve, che poi sono tecniche che vengono trasmesse anche a tutti gli altri coltivatori che vogliono migliorarsi in questo settore".

"Tutte le uve del territorio sanmarinese sono uve sicuramente di qualità - aggiunge Alessandra Lelli, esperto tecnico UGRAA - abbiamo anche operatori agricoli che lavorano in maniera tale per ottenere uve di qualità e così anche il consorzio, che fa dei vini ottimi. Il discorso dei vini è chiaro, hanno anche dei disciplinari di produzione, per cui dal vitigno si passa a una produzione di vino con dei disciplinari che vengono seguiti da una commissione apposta".

"Riuscire a raccogliere così bene queste uve -spiega Simone Taddei, caposquadra salariati UGRAA - veramente di qualità superiore, è un bel risultato, soprattutto perché questa è un'azienda agricola biologica e ottenere questi risultati con trattamenti solo biologici, usare prodotti non veramente efficaci come quelli di sintesi, sono soddisfazioni, è un bellissimo risultato".

Nel servizio le interviste a Giuliana Barulli (Dirigente UGRAA), Alessandra Lelli (Esperto tecnico UGRAA), Simone Taddei (Caposquadra salariati UGRAA)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: