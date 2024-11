TERRITORIO Centro storico: conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione del Passo delle Streghe Intervento che ha messo al centro le donne dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Avviata nel mese di ottobre, l'opera segna la continuazione del percorso iniziato nel 2022 con il restauro del tratto di Salita alla Rocca. L'intervento di rifacimento della pavimentazione del Passo delle Streghe rientra nel "Piano Operativo di Programmazione delle Opere Pubbliche" promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, con l'obiettivo di valorizzare il percorso storico tra la Prima e la Seconda Torre, in linea con le opere di riqualificazione delle fortificazioni e degli edifici storici del centro di San Marino.

"Abbiamo sostituito la pavimentazione precedente in sestino - spiega Margherita Felici, direzione lavori Aaslp - con la pietra di San Marino e fatto una manutenzione sulla pietra palladiana circostante il percorso e i chioschi. Siamo molto orgogliosi di aver effettuato questo intervento a completamento anche della Salita alla Rocca che era stata terminata l'anno scorso per ridare una identità al centro storico".

Intervento che ha messo al centro le donne dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, sottolinea la Direttrice Aaslp Giuliana Barulli: "Proprio oggi nella giornata dedicata a noi perché dalla direzione generale dell'azienda alla progettazione e alla direzione ai lavori è un intervento eseguito esclusivamente da ingegnere e architette. Un ruolo che rivendichiamo con una presenza molto forte in un settore che è prettamente maschile e mi piace informare che di recente sono entrati in azienda anche nei settori operativi delle donne nella parte della falegnameria, degli scalpellini e anche dei cantonieri".



