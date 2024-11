Centro storico: è scontro sul Natale tra residenti e Segreteria al Turismo

L'intervista al segretario Pedini Amati

Nel cuore del centro storico di San Marino, scoppia la polemica tra il comitato di residenti “Contiamoci! Io vivo qui” e il Segretario di Stato Federico Pedini Amati riguardo alle misure natalizie. Il comitato - in una nota - critica pesantemente le restrizioni alla mobilità, sottolineando che 18 giorni consecutivi di chiusura totale (dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025) penalizzano gravemente la vita dei cittadini. Accusano le autorità di favorire il turismo a scapito dei residenti, definiti "patrimonio immateriale dell’UNESCO", e di imporre limitazioni che violano le libertà costituzionali.

Denunciano difficoltà nella gestione quotidiana, come il trasporto di beni e l'accesso a case e garage, chiedendo una revisione di politiche percepite come oppressive e lesive dell’identità del centro storico.

In risposta, il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati respinge fermamente le accuse, definendole "false" e "infamanti". Rivendica l’impegno delle istituzioni per bilanciare le esigenze dei residenti con quelle di commercianti, turisti e famiglie, spiegando che sono stati previsti parcheggi dedicati e possibilità di transito in orari specifici.

Respinge l’idea che i residenti siano stati “bloccati” e accusa il comitato di generalizzare senza esporsi personalmente. In un comunicato diffuso in serata, difende le scelte effettuate come parte del mandato conferitogli dagli elettori e annuncia che, di fronte a ulteriori invettive, si ricorrerà all’azione legale tramite l’Avvocatura dello Stato.

La vicenda, con toni accesi da entrambe le parti, riflette una tensione crescente tra valorizzazione turistica e salvaguardia delle esigenze dei residenti nel centro storico durante eventi di grande richiamo.