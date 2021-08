Centro storico pieno per Magic Circus, Pedini Amati: "Il turismo è cambiato. Puntiamo alle famiglie" Guardando alla monofase, “gli incassi sono in aumento rispetto al 2020. Stiamo arrivando ai tempi gloriosi del 2019”

Parcheggi full, alberghi sold out, bar e ristoranti al lavoro a mezzogiorno e sera. Sono giornate intense sul fronte turistico. “Storicamente è la settimana più carica di tutte”, commenta il Presidente dell'Usot. Non era però così scontato, in tempi di pandemia. A richiamare la sera i turisti dalla riviera, gli eventi: Centro Storico pieno per Magic Circus. Tradizione e futuro s'incontrano fino a domenica, con il gran finale. L'estate sammarinese ha scelto, non a caso, di puntare soprattutto sulle famiglie, “perché il turismo è cambiato e sta cambiando – spiega il Segretario Federico Pedini Amati - “non c'è più il turismo di un tempo, legato ai pullman. Non ci sono più i gruppi ma le famiglie. C'è molto turismo che si sposta in auto, dal circondario, ma anche dall'Europa, Francia e Germania in testa”. Si toglie poi qualche sassolino rimarcando un centro storico pieno “nonostante il sole”, “perché sembra che i turisti vengano a San Marino solo se piove”. “Dobbiamo mettere a posto tante cose in termini di ricezione turistica in città, soprattutto all'ex stazione”, ammette, ma invita ad abbassare i toni, “i conti – dice – si fanno alla fine”. Guardando però ai numeri della monofase, “gli incassi legati al mondo del turismo e del commercio sono in aumento rispetto al 2020, e stiamo arrivando ai tempi gloriosi del 2019, almeno negli ultimi mesi”. Tornando alla scelta degli eventi, non nasconde il desiderio da neopapà di tornare un po' bambino. “Vedo in particolar modo negli occhi di mia figlia cosa piace, ma anche negli occhi di tutti i bambini che incontro. Amo tornare bambino in alcune occasioni, e questi eventi che attraggono tanto le famiglie ci hanno riportato indietro con la mente”.

