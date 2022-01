SAN MARINO Centro storico: schiamazzi notturni e socialità, la difficile convivenza

Centro storico: schiamazzi notturni e socialità, la difficile convivenza.

Schiamazzi notturni, vandalismi, musica ad alto volume. L'allarme via social dell'Associazione Porta del Paese denuncia una situazione di disagio che colpisce il Centro storico. “Schiamazzi incentivati dall’alcol”, scrive sulla sua pagina facebook. Una situazione che non è stata portata all'attenzione della Giunta di Castello di Città, conferma il Capitano Tomaso Rossini.

“A me non hanno segnalato nulla – dice – neppure la Gendarmeria”. Spiegando come tutti i castelli della Repubblica, a dire delle forze dell'ordine, presentino situazioni analoghe. “Vogliamo creare socialità, far rivivere il centro storico”, conclude il Capitano Rossini, per il quale vanno coniugate le esigenze dei residenti con quelle delle attività commerciali che hanno investito nei loro esercizi, fermo restando la necessità dei controlli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: