SAN MARINO Ceramica Faetano celebra 60 anni di attività Questa mattina l'udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli

"60 anni di storia costruiti con impegno e sacrificio, ma anche con grande spirito di iniziativa, ingegnosità e dinamismo". Così i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli sulle celebrazioni per i 60 anni di attività di Ceramica Faetano e del Gruppo Del Conca.

“Ceramica Faetano rappresenta una importantissima realtà sammarinese – afferma il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti – capace negli anni di rinnovarsi e affermarsi in tutto il mercato internazionale”.

Nonostante le difficoltà globali Ceramica Faetano guarda al futuro con nuovi progetti e iniziative: "Vediamo che le difficoltà - sottolinea il Presidente di Ceramica Faetano Paolo Mularoni - sono soprattutto europee ed italiane e di conseguenza sammarinesi e quindi non nascondiamo le preoccupazioni però pensiamo che, confrontandoci con il resto del mondo, sia necessario essere sia come tecnologie sia come ricerca del prodotto".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: