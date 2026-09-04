RITORNO AL PASSATO Cerca le origini della sua famiglia e ricostruisce un mega albero genealogico legato a San Marino Autore della ricerca è il sammarinese Giorgio Bologna. Dall'opera emergono le connessioni tra famiglie e con i territori vicini

Una ricerca per scoprire l'origine dei propri avi si trasforma in qualcosa di molto più grande: un mega albero genealogico legato a San Marino, formato da ben 42mila persone, dai giorni nostri ai secoli passati. E' l'impresa del sammarinese Giorgio Bologna, frutto di oltre 10 anni di lavoro. Grazie al suo impegno, molte famiglie possono conoscere i rispettivi avi e le tante connessioni tra questo territorio e le aree vicine.

"Sono partito da fonti orali e familiari - racconta Bologna - poi ho consultato il sito "Antichi Documenti" dove sono digitalizzati tutti i censimenti della popolazione e alcune pubblicazioni di autori sammarinesi. Voglio citare, una fra tutte, il libro di Michaël Gasperoni del 2009, pubblicato dalla collana degli Studi storici dell'Università San Marino. Sono passato anche tramite archivi di stato, parrocchie, necrologi e cimiteri".

"Per la mia famiglia - prosegue l'autore della ricerca - non sono andato molto indietro nel tempo: a fine settecento, anche perché le documentazioni sono mancanti. L'albero si è espanso a tal punto da arrivare fino a 42mila individui e oltre. Tutti hanno una correlazione con la Repubblica di San Marino. Questo era l'obiettivo della ricerca. L'utilità è ricreare un senso dello Stato, stabilire le radici degli emigrati sammarinesi e, soprattutto, avvicinare i giovani al loro passato". Per il futuro? "Sto andando avanti nella ricerca di nuovi documenti - anticipa Giorgio Bologna - e nell'esplorazione di nuovi archivi".

Nel servizio l'intervista a Giorgio Bologna, autore della ricerca

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